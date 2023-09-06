220 участков освободили от незаконных ларьков в Ростове с начала 2023 года

102 ларька убрали и переместили в рамках муниципальных контрактов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала 2023 года в Ростове-на-Дону от нелегальных ларьков освободили 220 муниципальных земельных участков. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Из всех нелегальных нестационарных торговых объектов 102 убрали и переместили в рамках муниципальных контрактов, - написал Алексей Логвиненко.

Особое внимание в Ростове уделяют демонтажу торговых павильонов с табачной продукцией.

- От них в этом году уже освободили 52 муниципальных земельных участка, из которых 32 НТО демонтировали в рамках контрактов, - отметил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер подчеркнул, что для города «важно не только поддержание здоровой конкуренции среди предпринимателей, но и создание комфортных условий для потребителей».

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