220 участков освободили от незаконных ларьков в Ростове с начала 2023 года

102 ларька убрали и переместили в рамках муниципальных контрактов
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
С начала 2023 года в Ростове-на-Дону от нелегальных ларьков освободили 220 муниципальных земельных участков. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
- Из всех нелегальных нестационарных торговых объектов 102 убрали и переместили в рамках муниципальных контрактов, - написал Алексей Логвиненко.
Особое внимание в Ростове уделяют демонтажу торговых павильонов с табачной продукцией.
- От них в этом году уже освободили 52 муниципальных земельных участка, из которых 32 НТО демонтировали в рамках контрактов, - отметил Алексей Логвиненко.
Сити-менеджер подчеркнул, что для города «важно не только поддержание здоровой конкуренции среди предпринимателей, но и создание комфортных условий для потребителей».
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