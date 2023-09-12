В Ростове 12 сентября ожидается до +22 градусов

Воздух прогреется до + 22 градусов Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую погоду. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

Во вторник, 12 сентября, в городе ожидается переменная облачность. Утром столбики термометров покажут +11…+17 градусов. В дневное время температура воздуха составит +21…+22 градуса. К вечеру в Ростове похолодает до +15 градусов. Порывы ветров в этот день достигнут до шести метров в секунду.

Отметим, что до конца недели погода в городе будет аналогичной.

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