В Ростове планируют провести капремонт причальной стенки. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону отремонтируют два километра причальной стенки. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко 12 сентября.

-Мы заключили муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт пассажирских причалов на реке Дон, - рассказал сити-менеджер.

По словам Алексея Логвиненко, с учетом времени на получение положительного заключения госэкспертизы документы должны быть подготовлены к 6 декабря. Затем будет решаться вопрос финансирования на капитальный ремонт.

Отметим, что сейчас стенки находятся в плачевном состоянии, а их протяженность достигает двух километров. Алексей Логвиненко добавил, что этот объект служит плитой набережной от размывания, а также для швартовки судов.

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