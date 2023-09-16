Водителей призвали объезжать пункт пропуска на границе Ростовской области и ДНР

На пункте пропуска образовалась пробка.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Министерстве транспорта ДНР попросили водителей объезжать КПП «Весело-Вознесенка» на границе республики и Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Пункт пропуска находится на территории сухопутного коридора с Крымом. Накануне в районе КПП образовалась серьезная пробка.
— На 16:00 в связи с существенным увеличением потока движения перед пунктом пропуска «Весело-Вознесенка» скопилась пробка легковых автомобилей, — сообщили в Минтранспорта ДНР.
Автомобилистов призвали скорректировать путь. По данным ведомства, проехать можно через пункт пропуска «Ульяновское — Шрамко».
Отметим, протяженность сухопутного маршрута от Ростовской области до Крыма составляет чуть больше 350 километров. Время в пути - около шести часов.
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