Водителей призвали объезжать пункт пропуска на границе Ростовской области и ДНР

На пункте пропуска образовалась пробка. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Министерстве транспорта ДНР попросили водителей объезжать КПП «Весело-Вознесенка» на границе республики и Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пункт пропуска находится на территории сухопутного коридора с Крымом. Накануне в районе КПП образовалась серьезная пробка.

— На 16:00 в связи с существенным увеличением потока движения перед пунктом пропуска «Весело-Вознесенка» скопилась пробка легковых автомобилей, — сообщили в Минтранспорта ДНР.

Автомобилистов призвали скорректировать путь. По данным ведомства, проехать можно через пункт пропуска «Ульяновское — Шрамко».

Отметим, протяженность сухопутного маршрута от Ростовской области до Крыма составляет чуть больше 350 километров. Время в пути - около шести часов.

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