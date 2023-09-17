С Таганрогского авиазавода потребовали взыскать болеет 8 млн рублей

Дата первого заседания еще не назначена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева просят взыскать многомиллионный долг. Соответствующее заявление поступило в арбитражный суд Ростовской области.

Согласно картотеке суда, истец — Второй Московский приборостроительный завод. Представители предприятия требуют взыскать с ТАНТК долг в размере более 8 миллионов рублей, а также пени — более 822 тысяч. С чем связана такая задолженность, не уточняется.

Суд принял исковое заявление и возбудил производство по делу. Дата первого заседания пока не назначена.

Напомним, летом 2022 года Таганрогский авиазавод попал под западные санкции. Предприятие оказалось в списке, составленном министерством финансов США.

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