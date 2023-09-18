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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:45

Под Ростовом мужчина украл 250 килограммов деталей от железной дороги

Житель Ростовской области может сесть в тюрьму за кражу деталей железной дороги
Анна ШИЛЯЕВА
Полиция задержала подозреваемого в краже с железной дороги

Полиция задержала подозреваемого в краже с железной дороги

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области, в Миллерово, местного жителя задержали за кражу на железной дороге, рассказали транспортные полицейские. По данным ведомства, 35-летний безработный решил поправить материальное положение криминальным способом.

Мужчина отправился на железную дорогу и украл 250 килограммов деталей полотна. Но продать металлические составляющие рельсов он не успел, так как был задержан оперативниками.

- Сумма ущерба устанавливается. В отношении мужчины возбудили дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Если суд докажет вину, то безработный может сесть в тюрьму сроком на два года.

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