Понижение температуры до +2 градусов ожидается в Ростовской области

Понижение температуры ожидается на севере и востоке региона Фото: Мария ЛЕНЦ

Местами по Ростовской области в течение недели прогнозируют ночные похолодания до +2 градусов. Об этом предупреждает Ростовский Гидрометцентр.

Наиболее ощутимое понижение температуры воздуха, до +2-3 градусов, ожидается на севере и востоке региона. В среднем же по области в темное время суток будет от +9 до +15 градусов.

Днем 19 и 20 сентября воздух должен прогреться до +21-27 градусов. В указанный период сохранится переменная облачность без существенных осадков.

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