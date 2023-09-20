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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:55

В Ростове-на-Дону 20 сентября разогреется до +27 градусов

Ростовчан в середине рабочей недели ждет летняя погода
Лейла МИРИШОВА
Солнечная погода будет радовать горожан весь день

Солнечная погода будет радовать горожан весь день

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону синоптики обещают теплую погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

Так, в среду, 20 сентября, в Ростове утром будет солнечно, а температура воздуха составит +19 градусов. В дневное время будет также ясно, а столбики термометров покажут до +27 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее до +17 градусов, поэтому горожанам стоит утеплиться, чтобы не простыть. Порывы ветра в этот день достигнут 10-12 метров в секунду.

Отметим, что со следующей недели температура начнет постепенно понижаться до +21…+19 градусов днем.

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