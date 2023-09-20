В Ростовской области резко выросли цены на продукты

В Ростовской области резкое выросла стоимость продуктов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области выросли цены на продукты. Об это сообщили на сайте отделения Банка России по региону.
Согласно опубликованным данным, цены на продукты выросли на 5,06%. Резко в стоимости подскочили фрукты, овощи, мясо, яйца, табачные изделия, топливо и печатные издания. В сфере услуг цена выросла на зарубежные путевки на отдых и экскурсии.
Также к росту цен на свинину и птицу привели издержки на импортные кормовые добавки, подорожание зерна и обслуживание техники. В стоимости увеличилась рыба и соки.
- В основном к этому привело ослабление рубля, рост потребительского спроса, увеличение затрат производителей и снижение предложения отдельных товаров, - сообщили в ЦБ России.
Отметим, что в августе в Ростовской области инфляция была ниже, чем по России в целом – 5,15%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почему в Ростовской области подорожало куриное мясо, рассказали в Торгово-промышленной палате
В Ростовской области курятина подорожала на 30% с начала года (подробнее)