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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 6:42

В Ростове-на-Дону горит квартира в многоэтажном доме

В Ростове на Скачкова горит квартира в многоэтажке
Лейла МИРИШОВА
В Ростове на Скачкова горит квартира в многоэтажке

В Ростове на Скачкова горит квартира в многоэтажке

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону горит квартира в многоэтажке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось утром 20 сентября на улице Скачкова, 52.

По предварительной информации, квартира начала полыхать около девяти часов утра на восьмом этаже. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя за считанные минуты охватило жилплощадь. Прибывшие на место ЧП спасатели проводят эвакуации жильцов дома.

Информация уточняется.

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