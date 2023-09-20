Как ростовчанам поставить на учет пожарное оборудование или зарегистрировать лодку

В Ростовской области услуги МЧС теперь получают и в электронном виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уведомить о выполнении работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, зарегистрировать катер и другие маломерные суда и другие услуги МЧС России жители Ростовской области теперь могут получить дистанционно.

КАК ПОЛУЧИТЬ

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» МЧС России предоставляет возможность физическим лицам, субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям получить госуслуги в электронном виде в сфере обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Чтобы оформить необходимую госуслугу онлайн, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. На портале организован поиск по тематике, ведомству, жизненной ситуации, представлены образцы документов, ссылки на сервисы госучреждений и ведомств.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ОНЛАЙН

Да, специалист на месте все объяснит и сделает за вас, но онлайн подавать заявление все равно удобнее:

- нет очередей и не нужно тратить время на дорогу;

- портал Госуслуг доступен круглосуточно даже по праздникам и выходным. Доступ к нему возможен с компьютера, планшета и мобильного с доступом к интернету;

- не нужно предоставлять документы, которые уже есть в распоряжении у госорганов;

- человек имеет возможность отслеживать, на каком этапе работы находится заявление.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Необходимо на главной странице Единого портала государственных и муниципальных услуг в рубрике «Ведомства» выбрать Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Следуя размещенным там же пошаговым инструкциям, выбрать необходимую государственную услугу. Затем заполнить и отправить электронное заявление и необходимый перечень документов на портал государственных услуг и в установленный срок получить результат.

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