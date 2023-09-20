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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:52

В Ростове потушили пожар в квартире на Скачкова

В Ростове-на-Дону пожарные потушили пожар в многоэтажке
Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону пожарные потушили пожар в многоэтажке

В Ростове-на-Дону пожарные потушили пожар в многоэтажке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове потушили пожар в квартире в многоэтажке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Пожар произошел 20 сентября на улице Скачкова.

По предварительной информации, квартира загорелась около девяти часов утра. Очевидцы, почувствовав запах дыма, сразу же вызвали спасателей. Огонь за считанные минуты охватил порядка 30 квадратных метров жилья. Пожарным удалось потушить квартиру за час.

- Эвакуировали шесть человек. На месте ЧП работали шесть спецмашин и 22 спасателя. Причина пожара устанавливается, - сообщили в ведомстве.

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