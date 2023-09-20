Ростовчане заметили полицейских и служебные автомобили.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Ростова 20 сентября заметили много сотрудников полиции и Росгвардии на улице Оганова. Позже люди пожаловались, что в этом районе утром образовалась пробка. Рассказываем, с чем связана ситуация.
Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно группу правоохранителей и множество служебных автомобилей. Люди опасались, что что такое скопление силовиков может быть связано с происшествием. Однако позже в донском управлении МВД прокомментировали ситуацию.
— Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводятся профилактические мероприятия, —— говорится в сообщении.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», в жилом секторе выясняют соблюдение миграционного законодательства.
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