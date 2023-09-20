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НовостиОбщество20 сентября 2023 7:59

Что происходит на улице Оганова в Ростове: жители заметили Росгвардию и полицию

В МВД объяснили скопление полиции на Оганова профилактическими мероприятиями
Михаил СТРИЖЕВ
Ростовчане заметили полицейских и служебные автомобили.

Ростовчане заметили полицейских и служебные автомобили.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Ростова 20 сентября заметили много сотрудников полиции и Росгвардии на улице Оганова. Позже люди пожаловались, что в этом районе утром образовалась пробка. Рассказываем, с чем связана ситуация.

Видео в соцсетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно группу правоохранителей и множество служебных автомобилей. Люди опасались, что что такое скопление силовиков может быть связано с происшествием. Однако позже в донском управлении МВД прокомментировали ситуацию.

— Сотрудниками полиции во взаимодействии с иными правоохранительными ведомствами проводятся профилактические мероприятия, —— говорится в сообщении.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», в жилом секторе выясняют соблюдение миграционного законодательства.

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