В Таганроге до 23 сентября ожидаются перебои с подачей воды

В приморском городе по заявкам организуют подвоз воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 20 по 23 сентября в Таганроге возможны перебои с подачей воды. Об этом в своем телеграм-канале предупредил глава администрации города Андрей Фатеев.

- Ресурс будет поступать с пониженным давлением. Это вынужденные меры, они связаны с ремонтом на Донском техническом водоводе. Работы необходимо выполнить для полноценного функционирования системы в осенне-зимний период, - пояснил Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что в связи с ситуацией в приморском городе организуют подвоз воды.

- Заявки уже принимает аварийно-диспетчерская служба МУП «Водоканал». Прошу проявить терпение. О ходе работ буду информировать, - пообещал Андрей Фатеев.

Напомним, ранее власти региона сообщили, что в Таганроге до конца 2023 года восстановят три аварийных участка канализационных коллекторов.

АЛЛО!

Номер диспетчерской службы МУП «Водоканал»: (8634) 319-438;

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