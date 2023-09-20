В Ростове-на-Дону организовали Клуб победителей конкурса «Умная стипендия»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

В рамках XIV Фестиваля науки Юга России прошла первая встреча участников Клуба победителей конкурса «Умная стипендия», которая объединила на одной площадке стипендиатов за 20 лет проведения конкурса. Инициаторами создания клуба выступили банк «Центр-инвест» и Фонд целевого капитала «Образование и наука ЮФО».

Поводом к созданию клуба стали результаты анкетирования, проведенного среди победителей конкурса «Умная стипендия». 80% респондентов отметили, что этот конкурс позволил им получить необходимую финансовую поддержку в развитии бизнес-идеи, реализовать задуманные цели и обрести уверенность в своих силах и возможностях. Также участники отметили, что они смогли приобрести мотивацию для карьерного роста и развития профессиональных компетенций.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

29% участников опроса продолжают учиться в университетах и являются студентами, 39% работают в организациях по трудовому договору, а 20% респондентов уже являются руководителями подразделений или имеют свой собственный бизнес.

Победители конкурса «Умная стипендия» желают следующему поколению победителей не бояться пробовать новое, верить в себя, идти к цели и побеждать.

Выступление Председателя Совета директоров банка «Центр-инвест», профессора, д.э.н. Василия Высокова.

- Для развития таланта нужны другие таланты. Создание Клуба победителей — новый уникальный проект, который позволит победителям конкурса «Умная стипендия» обрести новых друзей и единомышленников, поделиться опытом, а также достичь еще больших успехов в карьере и бизнесе — прокомментировал Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», д.э.н, профессор Василий Высоков.

Поддержка умной и талантливой молодежи — основная миссия социально образовательных проектов банка. За 20 лет существования конкурса «Умная стипендия» в нем приняли участие более 30 000 человек, 5 800 студентов стали стипендиатами конкурса.

Результаты анкетирования победителей конкурса «Умная стипендия».

В 2022 году банк «Центр-инвест» увеличил капитал Фонда «Образование и наука ЮФО» до 207 млн рублей — это крупнейший эндаумент фонд на юге России. В 2023 году банк увеличил количество стипендиатов и размер стипендии — в новом сезоне 250 победителей получат стипендию в размере 50 000 рублей.

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