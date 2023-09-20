В двух селах под Таганрогом потребовали возвести маневренный фонд жилья

В селах не было жилья для специалистов, работавших по договору найма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Таганрогом в Ростовской области чиновников двух сел через суд обязали создать жилой маневренный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, иск оформили после проверки. Выяснилось, что в Приморском и Троицком сельских поселениях не было жилья для специалистов, работавших по договору найма.

- В органы местного самоуправления внесли представления, обратились также в суд. В итоге все требования были удовлетворены. Теперь исполнение решений взято на контроль, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Заветном Ростовской области два участка дорог обновили только после вмешательства полиции и прокуратуры.

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