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НовостиОбщество20 сентября 2023 9:39

В двух селах под Таганрогом потребовали возвести маневренный фонд жилья

Сотрудники прокуратуры подали в суд после проверки в Неклиновском районе Ростовской области
Ангелина СКИБА
В селах не было жилья для специалистов, работавших по договору найма

В селах не было жилья для специалистов, работавших по договору найма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Таганрогом в Ростовской области чиновников двух сел через суд обязали создать жилой маневренный фонд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как пояснили в надзорном ведомстве, иск оформили после проверки. Выяснилось, что в Приморском и Троицком сельских поселениях не было жилья для специалистов, работавших по договору найма.

- В органы местного самоуправления внесли представления, обратились также в суд. В итоге все требования были удовлетворены. Теперь исполнение решений взято на контроль, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Заветном Ростовской области два участка дорог обновили только после вмешательства полиции и прокуратуры.

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