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НовостиОбщество20 сентября 2023 10:28

В Батайске полицейские нашли сбежавшую с детской площадки 10-летнюю девочку

Около суток ушло на поиски пропавшей в Ростовской области 10-летней девочки
Дмитрий Кутепов
Как оказалось, пропавшая девочка гостила у подруги.

Как оказалось, пропавшая девочка гостила у подруги.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В городе Батайске полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая днем 19 сентября пропала с детской игровой площадки. Об этом сообщили в донском главке МВД.

В ведомстве отметили, что в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что отпустила свою дочь погулять во дворе на детской площадке. За ней она периодически присматривала из окна. Но в какой-то момент ее там не увидела.

Вначале женщина пыталась сама найти дочь, но этого у нее не получилось. После обращения в полицию ее поисками занялись 20 правоохранителей. Для этого они опросили всех близких и знакомых, обошли близлежащие места, где мог быть ребенок. В итоге 20 сентября сотрудники уголовного розыска нашли девочку у подруги. К счастью, с ней ничего плохого не произошло.

Найденного ребенка передали маме и провели с ней беседу. Как оказалось, женщина уже состояла на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Сейчас решается вопрос о привлечении матери девочки к ответственности по статье 5.35 КоАП России «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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