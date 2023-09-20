Жители Ростова-на-Дону сообщили о метровой яме в центре города

Ростовчане предположили, что яму «прорыл сбежавший кабан» Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Жители Ростова-на-Дону пожаловались в социальных сетях на глубокую яму, которая якобы «уже неделю» зияет на пересечении Социалистической и Крепостного, то есть буквально в центре города.

Судя по опубликованным фотографиям, в углублении может запросто сидя поместиться взрослый мужчина. Если человек будет стоять на дне ямы, асфальт окажется примерно на уровне колен.

По всей видимости, «проход к центру Земли» открылся на пешеходной аллее. Насколько снимки соответствуют истине, неизвестно, однако интернет-пользователи утверждают, что все так и есть на самом деле.

Сейчас люди продолжают активно обсуждать ситуацию с ямой в одном из городских пабликов VK. Некоторые шутят, что в донской столице уже начали строить метро или собираются добывать нефть. Кто-то предположил, что яму «прорыл сбежавший кабан».

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