В сентябре 6139 малоимущих семей Ростовской области получат социальные выплаты

Всего с начала 2023 года на адресную поддержку перечислили 593,6 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В сентябре 2023 года на социальную помощь малоимущим жителям Ростовской области выделили более 54,5 млн рублей. Эти деньги поступили из казны региона по распоряжению губернатора Василия Голубева, говорится на сайте донского правительства.

По данным властей, по итогам первого месяца осени поддерживающие соцвыплаты должны получить 6139 семей. Отмечается, деньги перечислили во все города и районы региона.

Всего с начала 2023 года на адресную поддержку перечислили 593,6 млн рублей. В общей сложности помощь получили уже 65 958 малоимущих семей.

Напомним, на адресное социальное пособие могут претендовать «малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения».

Также речь идет о семьях, состоящих из неработающих пенсионеров с инвалидностью I или II групп и малоимущих семьях, в которых воспитывают детей-инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Роспотребнадзоре рассказали, вернут ли масочный режим в Ростовскую область

В Ростовской области пока не нашли оснований для введения ограничений из-за коронавируса (подробности)