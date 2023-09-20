В Ростове-на-Дону состоялся I Ростовский неврологический форум

Участники форума обменялись опытом на симпозиумах. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону I городской неврологический форум собрал около 100 неврологов и терапевтов со всей области, а также экспертов из Москвы и Краснодара. Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

Сообщается, что участники мероприятия обменялись опытом на симпозиумах, посвященных случаям рассеянного склероза, эпилепсии, нейродегенеративных и экстрапирамидных заболеваний.

Также состоялась встреча специалистов первичного звена, ответственных за своевременную диагностику и постгоспитальное сопровождение пациентов.

По итогам форума представители медицинского сообщества сошлись во мнении, что сейчас азами неврологии должны владеть не только профильные специалисты. При этом самим неврологам также следует осваивать ранее не свойственные им навыки.

Добавим, I Ростовский неврологический форум был организован областным Минздравом и Ростовской областной клинической больницей. На базе РОКБ ежегодно получают помощь около 2,5 тысячи пациентов с неврологией со всего региона.

Неотложное лечение в областной больнице проводят для тяжелых больных с острым инсультом. Пациенты со склерозами, полинейропатиями и болезнью Паркинсона находятся под наблюдением и обеспечиваются дорогостоящими препаратами.

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