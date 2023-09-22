Гендиректор НЭВЗа поздравил коллег с Днем машиностроителя

День машиностроителя в России отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября. Фото: НЭВЗ

В Ростовской области электровозостроителей и ветеранов отрасли с профессиональным праздником, Днем машиностроителя, поздравил генеральный директор НЭВЗа Евгений Гридасов.

- Только двигаясь вперед можно соответствовать и требованиям потребителей, и меняющимся внешнеэкономическим условиям. Наши приоритеты остаются незыблемыми - высокое качество и ответственное отношение к работе! Желаю заводу дальнейшего обновления и процветания, а всем нам – крепкого здоровья, благополучия и достатка, семейного уюта и тепла, - сказал он.

Также гендиректор предприятия рассказал, с какими показателями завод встречает профессиональный праздник.

- За 8 месяцев 2023 года завод выпустил 123 локомотива разной составности, что составляет 328 электровозных секций. В настоящее время производственных мощностей завода достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности Российских железных дорог – основного нашего заказчика. До конца года нам предстоит выпустить 60 электровозов.

- Сегодня для нас суверенизация существующих моделей электровозов является задачей первостепенной важности. От результатов ее выполнения зависит не только ритмичность выпуска продукции завода и обеспечение растущего объема перевозок РЖД, но и рост благосостояния коллектива завода. Мы продолжаем осваивать выпуск новых видов продукции, в основе которых надежные и экологически эффективные решения. Свыше 90% используемых в конструкции локомотива компонентов имеют российское происхождение, - подытожил руководитель предприятия.