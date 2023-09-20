Крымчанин больше года пытался вернуть дочь из приемной семьи, а потом исчез

Теперь приемная семья готовится к процессу удочерения. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родной отец маленькой крымчанки пытался вернуть через суд дочь у опекунов. Но на решающее заседание так и не пришел. Теперь ребенок останется с приемными родителями. Об этом сообщает «КП – Крым».

После смерти матери девочки никто из ее родственников не захотел воспитывать ребенка. А отца малышки после трагедии никто не видел. Мужчина заявил о себе только тогда, когда его дочь стали воспитывать чужие люди.

Крымчанину удалось доказать, что он является отцом ребенка. Но вскоре приемная семья малышки узнала, что ее биологический отец раньше сидел в тюрьме за наркотики, а еще выпивал. После этого суд отказал передавать ребенка родному отцу.

Мужчина решил не сдаваться. Тогда опекуны решили лишить крымчанина родительских прав. После чего мужчина перестал интересоваться жизнью малышки. А на решающее заседание суда, где его лишали прав на дочь, так и не пришел.

Теперь приемные родители готовятся к процессу удочерения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы благодарны маме, которая его родила»: психолог из Ростовской области открыто говорит о том, что воспитывает приемного сына

Ростовский психолог объяснила, почему не скрывает от своего ребенка, что он приемный (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Собираются забрать детей, а мы просто хотели счастья»: как живет многодетный папа, который решил жениться на малолетней падчерице

В Ростовской области на отца троих детей завели дело за совращение 15-летней школьницы, которую он взял под опеку из детдома (подробнее)