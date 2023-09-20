В Ростовской области приостановили работу по проекту первой солнечной станции

Сроки реализации проекта определят после решения организационных вопросов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области были изменены параметры и сроки возведения первой в регионе солнечной электростанции (СЭС). Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в компании «Юнигрин Регион» (принадлежит ООО «Юнигрин Энерджи» (Unigreen Energy).

- Инвестор подтверждает заинтересованность в проекте. Сроки его реализации определят после решения ряда стратегических и организационных вопросов, - прокомментировал агентству представитель компании.

Напомним, конкурс на строительство «Гуковской СЭС» в 2021 году выиграл проект «Юнигрин Регион». Тогда в новый объект собирались вложить более 2 млрд рублей инвестиций. Работы планировали выполнить в течении 2 лет. Плановый годовой объем производства электроэнергии предполагался в районе 39,044 тысячи Мвт/ч.

Добавим, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону намерены создать производственный кластер стоимостью 1,5 млрд рублей.

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