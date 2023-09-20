На Кубани двухлетний ребенок умер от удара током на базе отдыха

Девочка получила электротравму и скончалась.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Красоармейском районе Кубани на одной из баз отдыха погибла двухлетняя девочка. Ребенок наступил на электрические провода под напряжением, после чего упал замертво. Об этом сообщает «КП – Кубань».
Семья с малышкой приехали на базу отдыха, чтобы провести выходные. Здесь была и детская площадка, и мангалы, и бассейн.
Вечером ребенок решила поплавать в бассейне. А когда вышла из него и наступила на газон, упала замертво. Оказалось, что в траве лежали провода с поврежденной изоляцией под напряжением 220 вольт. В итоге девочка получила электротравму и скончалась.
После проверки следствие обвинило владелицу базы отдыха в некачественном оказании услуг, которые привели к смерти человека. Женщина полностью признала свою вину.
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