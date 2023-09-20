Волонтеры разыскивают пропавшего мужчину, пропавшего по дороге из Ставрополя в Волгодонск. Фото: ЛизаАлерт
В Ростовской области разыскивают пропавшего 57-летнего мужчину. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Виктора Белова последний раз видели 7 мая. С того дня информации о его местонахождении нет. Родственники мужчины пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам. Поисковики на протяжении нескольких месяцев прочесывают районы Ростовской области и Ставропольского края. Родственники надеются, что мужчина найдется живым.
Рост Виктора – около 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. Во что был одет пропавший неизвестно.
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