На Левом берегу Дона в Ростове появятся автомойка и заправка

Автозаправочная станция будет рассчитана на две колонки. Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону, по адресу Чемордачка, 103, будут построены автомойка и заправка. Соответствующее постановление 19 сентября подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Документ можно найти на сайте ведомства.

Разрешение на строительство получило общество с ограниченной ответственностью «Флеш». Площадь, которую займут два объекта, составит четыре с половинной тысячи квадратных метров. Мойка будет рассчитана на пять постов, а автозаправочная станция – на две колонки.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» писала, что на Левом берегу Дона планируют построить еще два микрорайона на 30 тысяч жителей.

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