Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 15:30

На Левом берегу Дона в Ростове появятся автомойка и заправка

Неподалеку находятся базы отдыха и жилые дома
Екатерина ЖУКОВА
Автозаправочная станция будет рассчитана на две колонки.

Автозаправочная станция будет рассчитана на две колонки.

Фото: Иван Макеев

В Ростове-на-Дону, по адресу Чемордачка, 103, будут построены автомойка и заправка. Соответствующее постановление 19 сентября подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Документ можно найти на сайте ведомства.

Разрешение на строительство получило общество с ограниченной ответственностью «Флеш». Площадь, которую займут два объекта, составит четыре с половинной тысячи квадратных метров. Мойка будет рассчитана на пять постов, а автозаправочная станция – на две колонки.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» писала, что на Левом берегу Дона планируют построить еще два микрорайона на 30 тысяч жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Левом берегу Дона хотят построить еще два микрорайона на 30 тысяч жителей

В обсудили возможность изменения статуса двух территорий (подробнее)