Ольгу Бузову заметили в одном из вузов Ростова-на-Дону

Фото: Борис Кудрявов, читатель "КП-Ростов-на-Дону".

Телеведущая и певица Ольга Бузова побывала в одном из донских вузов. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.

Бузова приехала в университет для съемок. По предварительным данным, она стала ведущей в проекте о высшем образовании в Росси.

Визит звезды вызвал настоящий фурор среди студентов. Многие следили за съемочным процессом, фотографировали знаменитость и делали фотографии на ее фоне.

Сама же Бузова уже успела рассказать в соцсетях, как добралась до города и заселилась в отель. Правда цели поездки она не раскрыла.

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