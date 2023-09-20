В Ростовской области выпустили в естественную среду более 12 тысяч животных

За этот год на территории охотничьих угодий специалисты выпустили 40 оленей. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области за текущий год в естественную среду выпустили больше 12 тысяч животных. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

За этот год на территории охотничьих угодий специалисты выпустили 40 оленей, 31 лань, 11 тысяч уток-крякв и 1,7 тысячи фазанов. По словам первого замгубернатора области Сергея Бодрякова, содержание животных в искусственно созданной среде обитания и их расселение – это огромный вклад в сохранение и увеличение численности животных.

И за последние пять лет в регионе наблюдается стабильный рост количества разных особей – от 4% до 12% каждый год.

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