ФК «Ростов» одержал победу над «Рубином»

Футболисты «Ростова» обыграли команду из Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФК «Ростов» обыграл команду «Рубин»в туре Кубка России. Матч прошел 20 сентября в Казани.

В первом тайме ростовские футболисты забили гол противникам из Казани. Мяч забил полузащитник Герман Игнатов на 27-й минуте матча. Однако, «Рубин» за время матча успел отправить мяч в ворота соперника.

В серии пенальти со счетом 4:2 победу одержал «Ростов».

Благодаря этой победе команда вышла на первое место в турнирной таблице группы В, набрав восемь очков. Команда противника заняла четвертую строчку.

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