В Минске состоится пресс-конференция в честь Дней культуры Ростовской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минске пройдут Дни культуры Ростовской области. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Мероприятия пройдут с 21 по 24 сентября. В них примут участие больше 700 региональных работников культуры и искусства. Отметим, что в честь этого в Минске пройдет пресс-конференция, где выступят первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева и начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со СМИ Министерства культуры Республики Беларусь.

В ходе пресс-конференции расскажут о предстоящей программе, которая будет ждать участников на Днях культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону состоялся I Ростовский неврологический форум

Неврологический форум собрал в Ростове 100 специалистов из Ростовской области, Москвы и Кубани (подробнее)