Ростовчан 21 сентября ждет теплая и солнечная погода

Ростовчан до конца рабочей недели будет радовать теплая и солнечная погода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 21 сентября, утром температура воздуха составит +15 градусов. Днем будет солнечная погода, а столбики термометров покажут до +26 градусов. Вечером горожан ждет прохладная погода. Температура воздуха опустится до +16.

В пятницу, 22 сентября, в Ростове погода будет аналогичной. Днем горожан ждет тепло до +27 градусов.

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