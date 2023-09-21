В центре Ростова перекрыли движение транспорта на три месяца

Ростовчан предупредили о перекрытии центральных улиц на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону перекрыли движение транспорта на три месяца. Об этом сообщили в администрации города 20 сентября.

Согласно опубликованной информации, по улице Восточной, от дома №9 до Кировского проспекта автомобилисты не смогут проехать до 21 декабря. Причиной временных ограничений стало строительство жилого микрорайона на улицах Восточной 5, 7 и Красноармейской 226, 228.

- В целях повышения эффективности работы общественного пассажирского транспорта с 7 октября будет организована выделенная полоса для движения автобусов по плошади 5-го Донского Корпуса на участке от переулка Доломановского до переулка Братского в восточном направлении, - добавили в администрации.

Отметим,что автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.

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