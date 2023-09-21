К 1 октября в Таганроге пообещали открыть Михайловский ж/д переезд

Новый проезд поможет местным жителям значительно сократить время в пути
Фото: Иван ПРОХОРОВ
В Таганроге к 1 октября 2023 года должны открыть Михайловский железнодорожный переезд. Об этом со ссылкой на ОАО «РЖД» сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.
- Открытие переезда планируется уже 1 октября этого года, - говорится на сайте донского Минтранса.
По данным властей, новый проезд поможет местным жителям значительно сократить время в пути, а также разгрузит городские дороги. Сейчас существующие пересечения с железной дорогой в пиковые часы перегружены.
На переезде уже укладывают резинокордовый настил, подключают энергоснабжение и восстанавливают дорожное полотно.
- Михайловский переезд значительно разгрузит поток автомобилей на Бакинском мосту и улучшит транспортную доступность в ЖК «Андреевский». Проезд грузовому транспорту здесь будет запрещен, - рассказал в Telegram глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
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