Инверсионный след в небе над Ростовом власти объяснили учениями

Ростовчане увидели только инверсионный след. При этом никаких звуков они не слышали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В небе над Ростовом местные жители увидели инверсионный след, после чего начали обсуждать в соцсетях причину его появления. Произошло это утром 21 сентября.

Заметили его жители Западного в районе ГПЗ-10. При этом они отметили, что никаких звуков не было слышно.

Как оказалось, ничего необычного в небе над Ростовом не произошло. О том, что на самом деле послужило причиной появления, сообщили в правительстве области.

— Плановые учения на полигоне, — коротко прокомментировали в донском правительстве.

Напомним, что в Ростове пострадавшим от падения украинского беспилотника власти выплатили более 500 тысяч рублей. Компенсацию получили 37 человек, проживающих на улице Пушкинской.

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