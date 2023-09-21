В микрорайонах Ростова-на-Дону восстановили почти 2 500 кв м дорожного покрытия

Фото: предоставлено АО «Ростовское»

Почти 2500 квадратных метров дорожного покрытия восстановили силами застройщика в двух районах Ростова-на-Дону. Свыше 7 миллионов рублей выделила группа компаний ВКБ - Новостройки на ремонт дорог в Суворовском и Платовском.

Наибольший объем работ пришелся на микрорайон Суворовский. Здесь заново уложено 1 700 квадратных метров асфальта, включая отрезок муниципальной дороги по улице Вавилова.

Был проведен и мелкоямочный ремонт на внутриквартальных проездах.

В микрорайоне Платовском было заменено 700 квадратных метров дорожного покрытия. Работы прошли, в том числе, и по ул. Теряева – основной дороге, ведущей в жилой район.

Напомним, что ранее силами застройщика в Суворовском построили пешеходную аллею площадью около 2000 квадратных метров. Стоимость проекта превысила 6 миллионов рублей.