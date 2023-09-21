Стихийные свалки убрали на двух улицах Новочеркасска по требованию прокуратуры

Навалы мусора обнаружили на Кривопустенко и Толбухина
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С двух улиц Новочеркасска убрали стихийные свалки, но сделали это под угрозой административного наказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как уточнили в ведомстве, навалы твердых коммунальных отходов во время проверки обнаружили на Кривопустенко и Толбухина.
- Свалки никто не убирал, поэтому были внесены представления. Все материалы также направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - рассказали в надзорном ведомстве.
Напомним, ранее сотрудники прокуратуры через суд обязали чиновников возвести маневренный фонд жилья в двух селах под Таганрогом.
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