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НовостиОбщество21 сентября 2023 10:35

Стихийные свалки убрали на двух улицах Новочеркасска по требованию прокуратуры

Прокуратура обязала чиновников Новочеркасска вывезти стихийные свалки с двух улиц города
Ангелина СКИБА
Навалы мусора обнаружили на Кривопустенко и Толбухина

Навалы мусора обнаружили на Кривопустенко и Толбухина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С двух улиц Новочеркасска убрали стихийные свалки, но сделали это под угрозой административного наказания, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как уточнили в ведомстве, навалы твердых коммунальных отходов во время проверки обнаружили на Кривопустенко и Толбухина.

- Свалки никто не убирал, поэтому были внесены представления. Все материалы также направили в уполномоченный орган для принятия решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, ранее сотрудники прокуратуры через суд обязали чиновников возвести маневренный фонд жилья в двух селах под Таганрогом.

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