Суд обязал ФК «Ростов» выплатить 3,5 млн рублей задолженности по коммуналке

Коммунальные споры рассмотрели в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Ростовской области обязал футбольный клуб «Ростов» выплатить около 3,5 млн рублей задолженности за коммунальные услуги и госпошлину. Решения, которые вынесли в сентябре 2023 года, можно найти в электронной картотеке дел.

Судя по открытым данным, финансовые претензии клубу предъявили АО «Водоканал Ростова-на-Дону» и АО «Теплокоммунэнерго». Иски в инстанцию поступили в июне и сентябре.

По одному из постановлений, ФК «Ростов» должен вернуть «Теплокоммунэнерго» за февраль и март 2023 года 2,9 млн рублей, а также пени за период с 21 марта по 30 мая 2023 года в размере 157 тысяч рублей.

По другому постановлению, ФК «Ростов» необходимо перечислить водоканалу за июль 2020 - июнь 2023 года 85,7 тысячи рублей. Это «оплата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бензин и дизельное топливо снова подорожали в Ростовской области в сентябре

Росстат опубликовал обновленные цены на бензин и дизель в Ростовской области (подробности)