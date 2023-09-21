Названы победители V Всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Музейный комплекс Абрау-Дюрсо. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо

В Екатеринбурге определили победителей V Всероссийского конкурса «Корпоративный музей». В финал соревнования вошли более 75 музейных проектов со всей России. Музейно-исторический комплекс Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» получил призовые награды сразу в двух номинациях. Звание «Лауреат», или первое место, присвоено за «Новую экспозицию», а Диплом III степени — «бронза» — в главной номинации «Лучший корпоративный музей».

— Основной целью конкурса является формирование и развитие интереса общественности к промышленному и научно-просветительскому потенциалу нашей страны. Возрождение традиции корпоративных музеев — важная составляющая программы развития межкультурных связей промышленных предприятий и общества. Корпоративные музеи несут культурную и образовательную миссию, заботливо сохраняют традиции прошлого для будущих поколений, – прокомментировали эксперты.

Зал Виктора Дравиньи. Фото: Центр туризма Абрау-Дюрсо

Главный приз конкурса – золотую статуэтку – жюри присудило в номинации «Новая экспозиция» за проект «Абрау-Дюрсо. Страницы новой истории». Экспозиция знакомит посетителей с историей компании, используя современный изобразительный язык и передовые технологии.

Особой гордостью музейно-исторического комплекса стала бронзовая награда в номинации «Лучший корпоративный музей». Это главная номинация соревнования. Она определяет лучших из лучших. Музеи, получившие такую награду, задают тон развития всех корпоративных музейных организаций на ближайшее время.

Отметим, что конкурс стал традиционным. Он проходит в пятый раз. Его проводят при поддержке Министерства культуры России, Ингосстраха, ТМК, Российского комитета Международного совета музеев, а также Российской ассоциации по связям с общественностью. Соревнование зарекомендовало себя как важнейшее событие в мире корпоративных музеев.