В Ростове, на бывшем Вертолетном поле, появится автодорога

Площадь дороги займет 3,39 гектара
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове-на-Дону, в переулке Мушкетова, построят автомобильную дорогу. Таким образом, дорожная сеть на бывшем Вертолетном поле будет расширена. Разрешение на строительство подписал глава администрации города Алексей Логвинеко.
В документе говорится о том, чтобы разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Галактика» подготовить документы по планировке территории для размещения дороги в указанном переулке. Площадь объекта займет 3,39 гектара.
На подготовку документации отведен один год. Работы находятся под контролем замглавы администрации Ростова по строительстве и архитектуре Андрея Дикуна.
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