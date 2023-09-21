В Ростове, на бывшем Вертолетном поле, появится автодорога

Площадь дороги займет 3,39 гектара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, в переулке Мушкетова, построят автомобильную дорогу. Таким образом, дорожная сеть на бывшем Вертолетном поле будет расширена. Разрешение на строительство подписал глава администрации города Алексей Логвинеко.

В документе говорится о том, чтобы разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Галактика» подготовить документы по планировке территории для размещения дороги в указанном переулке. Площадь объекта займет 3,39 гектара.

На подготовку документации отведен один год. Работы находятся под контролем замглавы администрации Ростова по строительстве и архитектуре Андрея Дикуна.

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