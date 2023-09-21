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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:46

Ростовчанин стал одним из победителей Международного проекта «Непокорённые 2023»

В конкурсе приняли участие 1517 молодых людей
Екатерина ЖУКОВА
Авраам планирует приносить пользу своей стране. Фото предоставлено А. Суворовым.

Авраам планирует приносить пользу своей стране. Фото предоставлено А. Суворовым.

Ростовчанин Авраам Суворов выиграл участие в Международном проекте «Непокорённые 2023». Среди 1517 участников победу одержали 100 молодых людей от 14 до 17 лет из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и других близлежащих стран.

Парни и девушки отправятся в путешествие по девяти городам юга России. Их ждет участие во множестве мероприятий. Все они будут направлены на развитие дружественных отношений в среде молодежи России и других стран. А главным объединяющим моментом станет общая Победа народов в Великой Отечественной войне.

– Я получаю юридическое образование и рассчитываю приносить пользу своей стране. Думаю, что такой опыт будет мне полезен, – прокомментировал Авраам.

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