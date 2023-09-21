Ростовчанин стал одним из победителей Международного проекта «Непокорённые 2023»

Авраам планирует приносить пользу своей стране. Фото предоставлено А. Суворовым.

Ростовчанин Авраам Суворов выиграл участие в Международном проекте «Непокорённые 2023». Среди 1517 участников победу одержали 100 молодых людей от 14 до 17 лет из России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и других близлежащих стран.

Парни и девушки отправятся в путешествие по девяти городам юга России. Их ждет участие во множестве мероприятий. Все они будут направлены на развитие дружественных отношений в среде молодежи России и других стран. А главным объединяющим моментом станет общая Победа народов в Великой Отечественной войне.

– Я получаю юридическое образование и рассчитываю приносить пользу своей стране. Думаю, что такой опыт будет мне полезен, – прокомментировал Авраам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По полмиллиона рублей на развитие инновационных проектов получили молодые ученые Дона

В Ростове-на-Дону наградили победителей программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям (подробнее)