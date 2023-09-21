В Ростовской области оштрафовали миссионера религиозной группы

Миссионеру из Ростовской области выписали штраф
Фото: ИВАНОВА Диана
В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность миссионера одной из религиозных организаций. Мужчина нарушил требования законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.
В помещении, в котором он встречался с единомышленниками, изъяли немаркированную литературу. Также мужчина проводил воскресные богослужения, не имея никаких полномочий и разрешений.
В отношении дончанина составили административный протокол и выписали штраф в пять тысяч рублей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области силовики задержали украинскую шпионку
В Ростовской области гражданка Украины собирала сведения для ВСУ (подробнее)
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
В Ростове за шпионаж в пользу ВСУ задержали конструктора оборонного предприятия
По данным ФСБ, инженер передавал Украине данные о российской армии, расположении стратегических заводов и ПВО [ВИДЕО] (подробнее)