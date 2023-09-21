В Ростовской области оштрафовали миссионера религиозной группы

Миссионеру из Ростовской области выписали штраф Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность миссионера одной из религиозных организаций. Мужчина нарушил требования законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

В помещении, в котором он встречался с единомышленниками, изъяли немаркированную литературу. Также мужчина проводил воскресные богослужения, не имея никаких полномочий и разрешений.

В отношении дончанина составили административный протокол и выписали штраф в пять тысяч рублей.

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