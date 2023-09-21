34 млн рублей потратят на оснащение ДК, школ и техникумов в Ростовской области

Новое оборудование закупят для трех школ Ростова-на-Дону Фото: Ксения КОНЮХОВА

Более 34 млн рублей выделили из бюджета Ростовской области на оснащение и ремонт социально значимых учреждений: двух сельских ДК, трех школ, трех техникумов и одного предприятия ЖКХ. Это решение утвердил губернатор, говорится на сайте донского правительства.

6,3 млн рублей поступит в Колундаевское сельское поселение на закупку для местного Дома культуры светового и звукового оборудования, одежды для сцены, штор и театральных кресел. Дополнительные вещи за 2,5 млн рублей приобретут для ДК Нижнекалиновского сельского дома.

Три школы Ростова-на-Дону (№ 96, 100 и 106) за 5 млн рублей получат интерактивные панели, учебные пособия по ОБЖ, проекционное и другое оборудование.

Почти 10 млн рублей выделят на капремонт столовой Батайского ж/д техникума. Константиновскому и Морозовскому техникумам купят газовое оборудование. Организация ЖКХ в Кашарском районе закупит на выделенные средства 14 погружных насосов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в рамках «среднего уровня реагирования» создали рабочую группу

Рабочая группа займется в Ростовской области реализацией указа президента России Владимира Путина (подробности)