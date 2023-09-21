До конца суток в Таганроге начнут заполнение Донского технического водовода

Ремонт на водоводе проводят для подготовки к осенне-зимнему периоду. Фото: телеграм-канал главы администрации Таганрога

До конца суток 23 сентября в Таганроге планируют начать пуск и плавное заполнение Донского технического водовода. Об этом вечером в Telegram сообщил сити-менеджер Андрей Фатеев.

- До конца суток планируют начать пуск и плавное заполнение водовода. На это потребуется не менее 12 часов. После чего ресурс поступит на очистные сооружения, и уже оттуда - в разводящую сеть города, - написал Андрей Фатеев.

Чиновник добавил, что за время остановки специалисты отремонтировали запорную арматуру и участок трубопровода в районе села Самбек.

Напомним, ранее власти Таганрога сообщили, что вода в городе будет подаваться с пониженным давлением до 23 сентября. Причиной этой стали работы по подготовке к осенне-зимнему периоду на Донском техническом водоводе.

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