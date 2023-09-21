В правительстве Ростовской области прокомментировали проблемы с сотовой связью

Ростовской области у части абонентов возникли проблемы с сотовой связью.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В нескольких городах Ростовской области у людей возникли проблемы с работой мобильной связи. Среди них оказались Ростов, Батайск и Шахты. Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.
— В настоящее время локально у некоторых абонентов МТС в Ростовской области могут наблюдаться сложности с совершением голосовых вызовов, — отметили в донском правительстве.
При этом власти уточнили, что проблем с работой интернета у оператора нет.
Сейчас специалисты занимаются решением ситуации, добавили в правительстве.
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