В правительстве Ростовской области прокомментировали проблемы с сотовой связью

Ростовской области у части абонентов возникли проблемы с сотовой связью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В нескольких городах Ростовской области у людей возникли проблемы с работой мобильной связи. Среди них оказались Ростов, Батайск и Шахты. Ситуацию прокомментировали в региональном правительстве.

— В настоящее время локально у некоторых абонентов МТС в Ростовской области могут наблюдаться сложности с совершением голосовых вызовов, — отметили в донском правительстве.

При этом власти уточнили, что проблем с работой интернета у оператора нет.

Сейчас специалисты занимаются решением ситуации, добавили в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области семиклассница умерла во время разговора в ванне по телефону

Под Ростовом девочку убило током в ванной из-за мобильного на зарядке (подробности)