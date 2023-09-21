В Ростове два пассажира автобуса №40 пострадали в ДТП

В Ростове два человека пострадали в результате аварии пассажирского автобуса с легковушкой. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, происшествие случилось утром 21 сентября.

Около 10 часов 53-летний водитель автобуса №40 выполнял маршрут ЖК «Западная резиденция» - филиал часового завода «Витязь». В районе дома №4Ж по улице Менжинского он врезался в припаркованную «Ладу Гранту». От удара легковушку отбросило в дерево. В результате столкновения оба автомобиля получили повреждения.

В момент столкновения в общественном транспорте находились 15 человек. Как сообщили в ведомстве, двое из них (в возрасте 71 года и 55 лет) с травмами доставлены в больницу.

В салоне легковой машины во время аварии никого не было.

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