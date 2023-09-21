В Ростове у старого автовокзала сменился владелец

В Ростове-на-Дону у старого вокзала на Шолохова сменился владелец Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону сменился владелец у старого автовокзала. Соответствующая информация появилась на сайте СПАРК.

Сейчас владельцем компании и гендиректором является Софья Резниченко. Отметим, что ранее компанией руководил Гайк Шагинян.

Отметим, что компания «Ростдонавтовокзал» занималась работой и управлением автовокзалом, который расположен на проспекте Шолохова, а именно «старый» вокзал. Недавно стало известно, что он будет закрыт послк начала работы «Центрального автовокзала», который находится на территории старого аэропорта Ростова.

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