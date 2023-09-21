В Ростове огласили обвинительное заключение по делу о покушении на экс-главу ДНР

Следующее заседание по делу назначено на 10 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на первого главу ДНР. Об это сообщили РИА новости 21 сентября.

По информации источника, в 2014 году участники СБУ спланировали убийство главы ДНР Александра Захарченко. Один из участников приехал в донец, чтобы проследить за Захарченко. В августе 2017 года подсудимый выяснил, что Захарченко часто бывал в одном из ресторанов. Злоумышленник установил в туалете взрывчатку, которую позже нашли правоохранители. Кроме того, в 2016 году участники СБУ решили убить командира войсковой части Арсена Павлова по позывному Моторола. Один из них установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил Павлов. В октябре того же года в лифте, где находился командир, произошел взрыв.

Согласно обвинительному заключению, один из подсудимых собирал и отправлял всю информацию СБУ о расположении военной техники ДНР в Донецке. Другой участник в 2016 вступил в террористическое сообщество, созданное СБУ после. Четвертый подсудимый обвиняется в передаче иностранной разведке информацию для убийства военнослужащего в ДНР.

Следующее заседание по делу назначено на 10 октября.

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