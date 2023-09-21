Ростовчанам объяснили, что плохие оценки ребенка не являются показателем знаний

Психолог советует обращать внимание только на то, что у ребенка хорошо получается. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовским родителям объяснили, что плохие отметки в дневнике не являются показателем знаний. Поэтому ребенка ругать за это не стоит. Об этом в интервью News.ru рассказала детский психолог Дарья Дугенцова.

По словам специалиста, успеваемость по школьным предметам зависит от множества факторов. Следует обратить внимание на отношение ребенка к учителю, самому предмету и настроение педагога.

А еще психолог порекомендовала акцентировать внимание только на том, что у школьника получается.

– Ребенка важно хвалить, чтобы он осознавал, что где-то успешен. А если он будет постоянно пребывать в негативе, может пострадать его самодисциплина и саморегуляция, – добавила психолог Дарья Дугенцова.

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