Ростовчанам рассказали, что в год они тратят более 40 тысяч на «пищевой мусор»

За год ростовчане тратят месячную зарплату на вредную еду.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эксперт рассказала ростовчанам, сколько они тратят на вредные продукты. В среднем за год эта сумма составляет 48 тысяч рублей. Об этом в интервью News.ru рассказала финансист Елена Дроздова.
По ее словам, в месяц дончане тратят на чипсы, выпечку и фастфуд около четырех тысяч рублей. А за год траты на вредные продукты составляют уже 48 тысяч.
– Вместо этого деньги можно потратить на здоровое питание, саморазвитие, походы в спорт зал и финансовую подушку безопасности, – посоветовала финансист Елена Дроздова.
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