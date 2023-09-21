Глава Каменска-Шахтинского подал в отставку

Глава Каменска Владимир Шевченко подал в отставку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каменске-Шахтинском глава Владимир Шевченко подал в отставку. Об этом сообщили на сайте местной администрации города.

Согласно опубликованной информации, в первом вопросе повестки участники рассмотрели досрочное прекращение полномочий главы администрации города. Владимир Шевченко написал заявление в отставку по собственному желанию с 26 сентября.

- Депутаты седьмого созыва проголосовали единогласно о досрочном прекращении полномочий Владимира Евгеньевича, - сообщили в пресс-службе администрации.

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